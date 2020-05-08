健鼎科技(3044)4月合併營收為41.53億元，月增3.4%，為今年以來單月新高，公司預估，第2季營運可望優於第1季，不過美系外資及歐系外資對健鼎看法不同調，美系外資給予「建議加碼」評等，歐系外資則維持「中立」評等。

健鼎第1季營運深受新冠肺炎疫情影響，仙桃廠因湖北當地封城延後至3月才復工，導致第1季合併營收117.18億元，年減2.84%，由於閒置產能致使營業成本上升，營業毛利為18.56億元，年減14.27%，合併毛利率為15.85%，年減2.11個百分點，營業淨利為8.48億元，稅前盈餘12.13億元，稅後盈餘9.77億元，以目前股本52.56億元計，每股盈餘為1.86元。

渡過第1季營運谷底後，健鼎因大陸廠區復工順利，營運逐漸恢復正常，受惠於商務NB、記憶體及HDD三項產品接單及生產順暢，健鼎4月合併營收回升至41.53億元，月增3.4%，年減3.1%，累計1到4月合併營收為158.71億元，年減2.9%；健鼎表示，第2季營運可望優於第1季，能否優於去年同期仍待努力。

健鼎董事會決議每股配息7.25元，以5月7日收盤價106.5元計算，現金殖利率約6.8%，激勵今天盤中股價漲停，美系外資及歐系外資在健鼎公布財報後發布最新報告，不過兩家外資看法不一，美系外資給予「建議加碼」評等，目標價124元，歐系外資則維持「中立」評等，目標價僅105元。

(時報資訊)