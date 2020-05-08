全球科技類股近期強勢反彈，帶動相關的科技基金近一個月平均繳出逾13%的報酬水準，超越那斯達克指數11%的漲幅。而且，表現前10名中，創新科技類型的基金就占去8檔，凸顯新科技發展的趨勢，沒有因為疫情而中斷，反而藉著本波「科技防疫」，展現中長期投資的吸引力。

全球科技類股表現突出，包括：那斯達克指數、MSCI世界資訊科技指數，近一個月分別上漲11.3%、9.7%。第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰表示，近期科技類股大漲，主要反應兩大題材，一是這一波疫情蔓延下，AI人工智慧、遠距醫療、自動化物流、數位支付等挺身而出，協助檢疫、醫療診斷、生活用品採購等多項需求，讓更多投資人看到新科技的好處。

二是目前美國資訊科技類股第1季獲利優於預期的比例達79%，僅次於核心消費類股，而且一半以上的企業對於第2季營運持續看好。因此，帶動這一波科技股多頭反撲，與創新相關的ROBO Global機器人指數、人工智慧指數、富時客製化金融科技指數、ETFx健康科技指數，漲幅11~16%不等。

展望後市，陳世杰指出，肺炎疫情助長科技創新的發展，例如：輝達、英特爾兩大晶片巨頭本周分別宣布，將收購大型數據中心軟體公司Cumulus Networks、以色列交通數據服務公司Moovit，藉此強化在雲端平台、自駕車的實力。預期未來還會有更多企業加快創新科技的發展。其次，歐美各國計畫分階段重啟經濟，同時，蘋果、非蘋陣營等多家科技大廠，正摩拳擦掌準備下半年新機發表，科技產業未來成長潛力可期。綜合分析師預估，今明兩年全球科技產業獲利將分別成長12.7%與16.8%，中長期向上趨勢沒有改變。

(時報資訊)