台灣科技大學109學年度四技申請入學放榜，今年共錄取384人，平均錄取率20.23％，錄取率較去年20.59％低。今年是四技申請入學第二年各系組採計科目數不同，其中有9位4科滿級分(60級分)學生分別錄取台科大電資學士班、工程學士班、全球發展工程學士學位學程機械工程組，另有4位3科滿級分(45級分)同學分別錄取台科大不分系學士班、管理學士班。

台科大校長廖慶榮表示，台科大與產業緊密連結、高度國際化校園，近年來吸引許多學測成績優異的高中生前來報考。台科大透過大量專題實作、企業實習、海外交換機會，培育學生國際移動力與就業即戰力，成為企業搶手人才。

今年有9名4科滿級分(60級分)學生錄取台科大電資學士班、工程學士班、全球發展工程學士學位學程機械工程組，分別來自北一女中、國立師大附中、國立新竹高中、私立延平高中、私立南山高中、私立二信高中、私立復旦高中。

報考人數上，今年第二階段複試報考人數最多的是電資學士班353人、工程學士班279人，其中電資學士班招生69人，錄取率19.54％；工程學士班招生47人，錄取率16.84％，也是今年錄取率最低的學士班。今年各系組錄取率最低是台科大全球發展工程學士學位學程機械工程組，報考人數33人，招生名額5人，錄取率15.15％。

學生來源部分，台科大今年正取的錄取生畢業學校以私立明道中學最多，其次是國立師大附中、成功高中、私立復旦高中、台中一中。

(旺報 )