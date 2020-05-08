德昌皮革製品傳出將在6月大量解僱勞工，桃園市政府勞動局表示，在4月29日已收到德昌公司函報大量解僱計畫書，大量解僱原因為業務緊縮及不可抗力停工一個月以上，預計於6月30日止分批資遣勞工共150人，另為維護勞工權益，勞動局已於5月6日派員訪查，並入廠輔導協助就業及提供失業給付說明。

勞動局指出，德昌通報大量解僱計畫書，提及主要為新冠肺炎疫情衝擊導致訂單流失、業務緊縮，為避免持續虧損，公司董事會決議解僱150名勞工。另經勞動局派員訪查，公司已與員工說明並進行自治協商程序，後續將依法給付資遣費。

依據大量解僱勞工保護法第4條及第5條規定，解僱勞工 60日前應將解僱計畫書陳報主管機關及相關單位及人員並公告揭示，且應即本於勞資自治精神進行協商，勞動局後續將維護勞方權益，督促公司依勞動法令規定給付工資及資遣費等費用，亦將關注公司執行情形並積極協助員工辦理失業給付及後續轉介就業。

(工商 )