為協助國內信奉回教的穆斯林族群，便利取得清真驗證的肉品及食用品，貿協「台灣清真推廣中心攜手全台家樂福合作，於齋戒月推出「線上型錄特輯」中列出計共25項台灣清真認證產品，包括卡滋爆米花、黑松沙士、伯朗咖啡、泰山仙草蜜、阿薩姆奶茶、馬玉山濃湯系列等，更獲得土耳其籍穆斯林網紅圖佳(Tolga)開箱分享。

貿協攜手家樂福全台137間門市同步開跑，並設置齋戒月活動專區展售多樣台灣清真產品，為國內穆斯林友善環境邁進一步。貿協指出，家樂福自2017年就致力於國內穆斯林友善環境的建置，也將國外遊客來店人數最高(達7成)的家樂福(桂林店)當作第1家穆斯林友善環境示範點，並特別設置穆斯林祈禱室，方便來台旅遊的穆斯林旅客有禱告空間，盼透過最貼近穆斯林的國內清真通路，將台灣最優質的清真產品與友善環境推向國際。

未來貿協清真中心將持續與家樂福合作，透過更多線上及線下活動提高台灣清真產品的能見度。

近年來穆斯林旅客來台人數逐年提高，也讓我國政府單位開始關注蓬勃發展的伊斯蘭經濟，加上新南向政府政策的推動，除推廣我國清真產業品牌，更建構穆斯林友善環境，爭取清真商機。自2017年以來持續鼓勵我食品、美妝與餐旅業者取得清真驗證，已有超過1,000家廠商、2萬多項產品獲得清真驗證。

(工商 )