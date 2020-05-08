西濱快速道路在彰化縣芳苑鄉路段北上189.5K處8日上午10點58分發生大貨車、油罐車追撞車禍，霎時燃燒成一片火海，警消才撲滅車頭大火，旋即又再衝起另波大火狂燒，槽體運載易燃的丙烯酸異辛外洩，瞬間又衝起第二波大火，貨車和油罐車都燒成爛鐵，兩名駕駛都大火嚴重燒傷到2、3度灼傷，送醫急救，鄭姓駕駛不排除有生命危險。
火車燒發生在芳苑鄉漢崙路旁61號快速公路北上189.5K處，彰化縣消防局出動各式消防車14輛、救護車2輛、消防人28人，現場有2名受傷， 1名男性傷者2度灼傷，由芳苑91送彰濱秀傳醫院，另1名男性傷者2度灼傷40％，由二林92送彰基醫院，11時32分火勢控制。
國道警方初步調查，兩車未保持安全距離，駕駛恍神造成兩車追撞，力道猛烈，罐車頭180度旋轉，橫躺在路上，不僅兩車都燒成了爛鐵，兩駕駛也受到嚴重的燒傷。
彰基發言人周志中副院長表示，鄭姓駕駛51歲，燒傷面積佔體表50％，2至3度燒燙傷，傷及臉部，雙上下肢，後臀部。目前施以止痛及輸液，敷料補充體液。緊急安排至燒燙傷中心以高壓氧繼續救治。不排除有生命危險。
(中時 )
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