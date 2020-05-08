高雄市長韓國瑜罷免選舉將在6月6日投票，國民黨中央已低調啟動挺韓，黨主席江啟臣日前指示祕書長李乾龍成立「罷韓案因應小組」，前立法院長王金平則說依情勢發展決定是否幫韓說話。對此，江啟臣中午表示，期盼王金平協助國民黨，這部分尊重王金平，但相信他絕對會以大局為重。

江啟臣日前宣布成立「罷韓案因應小組」，由祕書長李乾龍擔任召集人，副祕書長李彥秀及柯志恩、文傳會主委王育敏、組發會主委葉壽山等人為小組成員，自下週起每週施做民調，小組成員下週還要赴高雄與韓當面討論策略。

適逢母親節，江啟臣中午現身台北市街口，發放康乃馨給路過的民眾，會後江表示，大家都很關心高雄市長韓國瑜罷免案，一定全力協助國民黨籍的地方執政首長，同時讓民眾了解國民黨的地方首長都非常認真努力於市政。

江啟臣強調，韓國瑜強調防疫與市政優先，黨中央站在全力協助立場，希望把有感市政做好，至於選舉罷免則是民眾權利，國民黨都尊重。

談及前立法院長王金平要視情勢發展再決定是否幫韓國瑜說話，江啟臣說，王金平是國民黨從政人士中非常重要的前輩，其過去在高雄累積龐大影響力，希望王金平能夠協助國民黨罷韓案，相信王金平也會有最好的做法，這部分尊重他，相信他絕對以大局為重。

(中時 )