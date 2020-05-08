針對人民參與刑事審判，司法院主張參審制，民間團體則希望陪審參審一併試行，多個民間團體今在立法院前集結外，國民黨、時代力量、民眾黨等3名在野黨團總召都親自出席，簽署連署書表態支持陪審制，對於唯獨民進黨未派代表出席，民間司法改革基金會召集人林永頌對蔡英文總統及民進黨立委喊話，提醒民進黨在野時黨綱支持陪審制，現在執政且黨綱也沒改變，不要忘記黨綱，呼籲朝野共同支持陪審一併試行6年。

由司法改革基金會、台灣陪審團協會、台灣社等民間團體組成的陪審參審一併試行推動大聯盟，今天前往立法院大門前集結，上演行動劇並吶喊「拒絕排除陪審制、陪審參審一併試行」等口號，同時邀請朝野黨團立委簽署連署書，表達支持「陪審參審一併試行」的訴求。

林永頌指出，台灣司法沒有人民為主的概念，現行司法制度充滿蠻橫、傲慢，人民加入審判可以改變現象，對於陪審或參沈各有支持者，呼籲司法院將陪審與參法一併試行6年，試過後才能知道哪個制度比較好。

台灣陪審團協會召集人鄭文龍說，現行司法制度有法官貪汙問題，若選用陪審制，貪汙問題可以解決一大半；若選擇參審制，法官繼續控制參審員，貪汙問題部會解決，其次是政治干預，昨天公聽會司法院表現很清楚要繼續保留干預空間，一旦選用參審制，未來冤案只會更多，加上有國民參審員背書，以後冤案將面臨翻不了案。

時代力量黨團總召邱顯智表示，台灣每年案件約20萬件，如果按照司法院提出的國民參與刑事審判法草案，適用案件只會有600案，顯然不是讓人民餐與審判的制度，時力黨團已提出刑事陪審法草案。

國民黨團總召林為洲也表態支持陪審制，林為洲說，台灣司法不被信任，問題出在法官貪汙、審判品質不佳、政治介入司法等3大弊病，陪審參審一併試行可解決這些弊病，在野黨團會努力共同來推動。

民眾黨總召賴香伶說，司法改革不該部分政黨、顏色，民眾黨團主張參審、陪審兩制併行，並提出相關修法草案，未來會繼續努力、堅持到底推動修法，也呼籲朝野政黨一起支持。

(中時 )