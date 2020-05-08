民進黨英派立委蔡易餘提案修正《兩岸人民關係條例》，擬刪除條文中「國家統一前」的字句，北京涉台人士直言，這是對兩岸現狀的重大挑釁，是明確的法理台獨，在520前拋出此議題時間點尤其敏感；廈大台研院前院長劉國深認為，不能排除未來四年兩岸出現「極限爆炸」的危險，未來四年民進黨如果繼續在「台獨邊緣政策」上食髓知味，觸碰大陸《反分裂法》底線的情形，將不可避免。

北京涉台人士指出，蔡英文多次宣示要遵循《憲法》和《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務，但在第二任前夕卻醞釀要修改兩岸條例，刪掉第一條第一句「國家統一前」的字眼，對大陸而言無疑是重大挑釁。他解釋，這句話可以隱含兩岸同屬一國、謀求統一的意涵，若刪除，就形同法理台獨。

「不煞車，那就撞車吧！」涉台人士並不期待蔡英文會扮演煞車皮，他認為若台灣真的修改，大陸一定會嚴肅面對。對於近日解放軍退將喬良關於不能貿然武統的發言，涉台人士說，喬良說的是大思路，但前提是不搞分裂，「如果出現謀求台獨的動作，而且是非常明顯的挑釁，那大戰略就要讓位於危機處理」。

廈門大學台研院前院長劉國深形容，當前兩岸關係氛圍，已經接近爆炸極限濃度，只要火源距離足夠接近，兩岸關係就有可能發生「極限爆炸」。他強調大陸政府已經做好未來四年兩岸關係發生「極限爆炸」的應急準備，如果台灣或美國執政者失去理性，逾越法理和政治底線，其結果只能是加快兩岸完全統一的進程。

(旺報 )