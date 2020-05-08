後天（10日）就是母親節了，許多民眾會返鄉慶祝佳節，目前民眾已開始在超商及網路訂購台鐵、高鐵及客運等大眾運輸。對此，高鐵公司宣布為因應旅客疏運需求，今（8日）加開一班對號列車，請民眾多加利用。

高鐵公司宣布，為加強服務旅客返鄉歡度母親節，公司經檢視調度後，決定在今日晚間加開班一班自南港到左營各站停靠列車，全車僅提供對號入座服務。高鐵公司提醒，為降低旅客感染風險，5月8日至5月10日所有車次實施全車對號座，自由座暫停販售，提醒民眾留意車票上所標示的車位及車次，以免無法乘坐。

高鐵公司表示，旅客可透過超商、網訂定票、語音訂位系統等方式購買車票，民眾能多加使用。高鐵日前也宣布，5月8日至5月11日母親節運輸期間，共加開25班次列車，民眾可一次購買來回車票，並維持早鳥優惠及大學生優惠；因應新冠肺炎疫情，高鐵實施防疫措施，讓民眾安心搭車。

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(中時電子報)