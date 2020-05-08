民進黨在表決中以人數優勢通過黨團條文，並封殺在野黨團提案，完成三讀。（姚志平攝）

由行政院提出、總金額達1500億的第二波防疫紓困預算，經立院朝野連日審查一毛未刪，也未有任何凍結，今已在立法院順利完成三讀。引發關注的是，面對國民黨團提決議案要求政院排富發現金，及把勞保投保薪資2萬4千元以下者享3萬補助的門檻改為3萬4800元以下，均遭民進黨挾席次優勢杯葛，宣告民眾對廣發現金的期待是再度落空。

行政院會於4月底通過「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算追加預算案」，編列1500億的追加預算，主要項目包括防治經費165億元、紓困振興經費1335億，所需財源全數以舉債支應。

1500億的紓困預算案送經立院審議後，經濟衝擊已經浮現，朝野遂均有共識以加快車的方式處理，並排除1個月的協商冷凍期，經本周一連2次的協商後，確定1500億預算案是一毛未刪，今送交立法院院會列入討論事項後，1500億的預算案在沒有爭議的情況下順利完成三讀。

但國民黨立委曾銘宗指出，國民黨大方向雖支持通過1500億預算，但看見這兩天蔡政府執行發放紓困急難救助金，衍生重大民怨，因此國民黨仍主張在排富前提下參照美國、日本作法，對民眾廣發現金，藉此振興消費與經濟；他說，排富方式則由政府確定條款後直接撥入帳戶，以達到簡政便民。

因此，針對「排富發現金」主張，國民黨今在院會中提出多項決議案，分別是「要求行政部門在2周內，對投保國民年金者提出排富發現金方案」、「參酌多國救急手段，政府透過排富發現金方式讓百業獲得紓解」，及「要求政院對投保勞保薪資在2萬4千元以下者可獲得3萬元補助的門檻，放寬到3萬4800元」。

結果，民進黨對這2項提案均表示反對，經表決後，均在綠營人數優勢下遭到封殺。

國民黨立委賴士葆強調，台灣防疫能做好，除了歸功指揮中心，當然也要感謝全台灣人民犧牲生活與經濟；所以政府的紓困舉措，就要用感恩的心感謝人民的配合，而不是像現在這樣以施捨的態度「不寬、不快、也不便利」，竭盡所能刁難受困人民，政府繼續無能，預計民怨將更為沸騰。

(中時電子報)