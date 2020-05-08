國民黨主席江啟臣中午在台北市街口發康乃馨給路過的民眾。（趙婉淳攝）

國民黨主席江啟臣中午在台北市街口發康乃馨給路過的民眾。（趙婉淳攝）

520前夕，蔡英文總統今天宣布蘇貞昌續任閣揆。國民黨江啟臣中午現身街口發放康乃馨後受訪時提醒，疫情過後如何回復經濟也必須超前部署，希望蘇揆不只站在台上開記者會，反之要走入基層，實際了解紓困之亂民怨沸騰原因。

江啟臣說，雖然5月20日蔡英文總統連任就職即將到來，但防疫還是現階段最重要的事情，雖然相對其他國家，我國疫情管控還不錯，肯定行政團隊與國人的努力，但疫情過後，整個國家社會與經濟，如何回復日常也必須超前部署。

江啟臣指出，目前紓困工作是最重要的，希望續任閣揆的蘇貞昌，能站在苦民所苦角度，能慎重考慮在野黨基於民意基礎，提出的紓困振興建議，不希望看到紓困混亂引發民怨，民眾困擾。

江啟臣表示，母親節快到了，媽媽除了擔心疫情外，還要擔憂孩子工作與家庭收入，蘇貞昌應該多多體察民意，必要時刻蘇揆不要只是在台上開記者會，而是要走到基層，實際去看目前區公所處理紓困問題的狀況，就可了解為何政府要發錢，民眾怨氣居高不下的原因。

國民黨文傳會主委王育敏說，蔡英文總統上午宣布留任閣揆蘇貞昌的記者會上，兩人肢體動作與互動似乎很不熟，而且非常有距離感，記者會結束後也各自離開，希望蘇揆與蔡英文繼續為中華民國打拼，合作默契愈來愈好。

(中時 )