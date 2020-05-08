美國聯邦基金期貨市場周四（7日）透露出一重大訊號，聯準會（Fed）或許在明年初會祭出負利率政策。但「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）警告，美國政府瘋狂舉債或將導致負利率，並對經濟造成「致命」的惡果。

儘管Fed主席鮑爾認為，美國不適合負利率，但因新冠疫情嚴重衝擊美國經濟，造成過去7周共有3300萬人請領失業救濟金，市場預期聯準會走向負利率的可能性提高。

美國聯邦基金期貨 2021 年 1 月合約價格，周四一度觸及100.05高點，合約報價反映政策利率為-0.025%，意味市場開始預期，聯準會最快明年1月將美國利率推向負數。

對利率敏感的2年期美債殖利率一度跌至0.129%的歷史新低，逼近0%利率水準 ，5年期美債殖利率同樣跌至0.29%再創新低。Fed目前基準利率約在0至0.25%區間。

岡拉克日前發推文表示，美國財政部借來數兆美元資金，幾乎全靠美國短期國庫券，在短期借貸飆高情形下，Fed壓力也大增。他警告，美國政府舉債狂潮或導致負利率，對美國經濟造成「致命」的傷害。

(中時電子報)