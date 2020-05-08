資深媒體人陳東豪今在臉書發文表示，國民黨有人放話要前國民黨主席朱立倫選高雄市長，擺明要卡朱，沒想到國民黨的陷害遊戲已經開始。而得知這個消息的網友更大驚表示，現在誰要害朱立倫啊！更有網友猜測是不是高雄市長韓國瑜要卡朱了？不過，高雄新聞局長鄭照新已表示，韓國瑜只會專心市政，沒有參選黨主席的意圖和計劃，任何捕風捉影都是不實傳聞。

朱立倫是否補選高雄市長一事，成為今日網路茶餘飯後的議題。資深媒體人陳東豪直言，「6/6還沒到，國民黨有人放話要朱立倫選高雄市長，擺明要卡朱，因為輸多贏少，輸了還能選黨主席嗎？國民黨的陷害遊戲已經開始」。

陳東豪臉書。（摘自陳東豪臉書）

網友也認為勸朱立倫參選高雄市長這招是有人要朱立倫背後捅一刀，且巧合的是，據外界消息報導，勸朱立倫選的是「藍營高雄市議員」。對此，批踢踢網友紛紛表示，「神經病，這是要害朱立倫」、「天吶斷人總統路！韓導這招算高，下屆再選門票穩穩到手」、「這擺明想斷朱立倫的總統夢，在高雄國民黨已無希望」、「藍營內部也沒有這麼和諧嘛」、「朱參戰高市補選勝算幾乎零，韓粉回頭還可以取笑朱連敗」、「KMT死到臨頭還在鬥」！

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

不論是名嘴還是網友，都認為要朱立倫補選高雄市長背後是政治算計，若朱立倫輸了高雄市長補選，還能再選2021黨主席嗎？由於這屆黨主席只是看守性質的職務，真正握有實權是2021年國民黨主席，只要誰掌握2021，就擁有2022縣市長提名權的實質能力，因此現在國民黨內還握有能力的一方之霸主，都將布局瞄準2021的黨主席之爭。

至於誰是有力的候選人？資深媒體人邱明玉日前曾在政論節目表示，如果以韓國瑜自己的盤算話，應該是選黨主席機會比較大。若韓國瑜今年真的被罷免掉，韓國瑜最快備戰方式就是去選2021年的黨主席。因此，國民黨一直把韓國瑜視為一個強棒，而有意參選還有前國民黨主席朱立倫以及現任黨主席江啟臣，所以明年的黨主席之爭將是三強爭霸局面。

不過，對於外界一直這樣謠傳韓國瑜挺過罷韓就直取黨主席一事，高巿府新聞局長鄭照新8日回應，都是錯誤訊息，韓國瑜只會專心巿政，一切都是「防疫第一、市政優先」！

(中時電子報)