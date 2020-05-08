大陸國務院今（8日）宣布，免去公安部副部長孫力軍的職務。

現年51歲的孫力軍，山東青島人，1997年12月加入中國共產黨，1988年9月參與工作，澳洲新南威爾斯州州立大學公共衞生和城市管理專業畢業，在職研究生學歷，曾任公安部黨委委員、副部長兼一局二十六局局長、港澳台辦公室主任，副總警監警銜。

孫力軍是中共中央督導武漢抗疫的大員之一。今年2月上旬武漢疫情最嚴竣之時，大陸國家主席習近平派孫力軍赴武漢，其最重要的任務就是強化當地維穩，防止出事。

孫力軍4月時即接受審查，是今年第二位落馬的副省部級官員，第一位是福建副省長張志南。

公安部長趙克志4月時主持公安部黨委會議，會議指出，孫力軍接受審查調查，是其長期無視黨的政治紀律和政治規矩，不守紀律、不講規矩、不知敬畏、肆意妄為的必然結果。

當時公安部會議通報中，還將孫力軍同此前落馬的周永康和孟宏偉並列，稱要「 切實從思想上、政治上、組織上、作風上肅清周永康、孟宏偉、孫力軍等人流毒影響。」

(旺報 )