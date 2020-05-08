《美洲季刊》（Americas Quarterly）報導，我國在南美洲唯一友邦巴拉圭參議院4月17日就是否外交轉向支持北京進行投票，最後以25票駁回、16票贊成，否決了相關提案。對此，外交部發言人歐江安表示，提案的巴拉圭左派黨團一向主張與中國、委內瑞拉及古巴等左派政權強化交往，惟與巴拉圭主流民意不符；駐巴拉圭大使館也會持續積極與反對黨尋求溝通、化解相關疑慮。

巴拉圭反對黨左派大陣線（Frente Guazú)參議院黨團7名參議員於本(109)年3月30日連署聲明案，要求巴拉圭的行政部門立即與中國建交，以爭取中國提供醫療防疫物資及巴國農產品直接外銷中國市場。該提案經參議院於4月17日臨時會進行表決，全數45名參議員中計有41人出席，25票駁回，16票贊成，因此巴國參議院依據表決結果正式駁回左派大陣線黨團的提案，並予以存查。

歐江安指出，巴拉圭和臺灣同為民主自由國家，各黨團的國會議員可有不同的政治主張與立場。對於巴拉圭左派黨團提出與友我巴國執政黨立場不同的聲明案，外交部及駐館均會繼續密切注意；我方尊重巴拉圭的民主程序，駐巴拉圭大使館也會持續積極與反對黨尋求溝通、化解相關疑慮。

歐江安強調，巴拉圭參議院45席中，左派大陣線黨團占7席，該黨團一向主張與中國、委內瑞拉及古巴等左派政權強化交往，惟與巴拉圭主流民意不符。此次在武漢肺炎疫情蔓延之際，巴拉圭左派大陣線發布上述聲明，凸顯受到中國政府推動「防疫大外宣」的影響，而對中國宣揚種種華而不實的援助過多期待。

歐江安表示，自新冠肺炎疫情爆發以來，我國在先滿足國內防疫需求的前提下，已經先後捐贈巴拉圭政府口罩及熱像儀等物資，並舉辦視訊會議分享臺灣防疫實務經驗。我國將持續與巴國政府協調，研議其他協助巴國共同對抗肺炎疫情的可行作法。巴國政府及人民對我國及時提供國際人道援助，均透過不同管道表達他們的由衷謝忱。

歐江安說，台灣與巴拉圭長年邦誼密切友好，巴國阿布鐸總統（Mario Abdo Benítez)也多次在各種不同場合公開力挺台巴深化外交關係。我駐巴拉圭大使館與巴國各界人士，包括行政部門官員與國會議員，均有良好互動及深入瞭解。目前台巴兩國各項裨益民生的合作計畫均順利推動，我國將繼續在各領域深化與巴拉圭的邦誼及合作關係。

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(中時 )