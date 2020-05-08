"I just haul off and hit him right in the f---ing eye. And Phil just throws me out of practice."



Episodes 7 & 8 air next Sunday at 9 PM ET on ESPN 📺 #TheLastDance pic.twitter.com/ONZAnjlcbc — SportsCenter (@SportsCenter) May 4, 2020

「飛人」喬丹紀錄片「最後一舞」第7與第8集將於下周一首播，最新預告片當中特別剪輯喬丹跟現任勇士教頭的科爾訪談，談到當年兩人在公牛時期練球爆發的打架事件，科爾說：「很不自在，其實這個事件又被世人重提，我內心很複雜！」

科爾曾在球員時期跟喬丹、皮朋、羅德曼等人攜手完成公牛第2次3連霸，沒想到如今外界都把焦點放在他跟喬丹打架，「我並不為此感到驕傲，當前所有體育賽事都停了，所有人透過紀錄片看到那一幕，這種感覺對我來說真的很奇怪。」

只是提到這次讓外界相當好奇的打架事件，科爾說：「當時我跟喬丹分在不同隊，他一路就跟我講一堆垃圾話，讓我真的很火大，才會跟他打了起來。我雖然擁有很好的耐心，卻也是一個競爭者，所以我當時豁出去了，我必須跟他打架。」

喬丹也不禁在訪談時回憶起當時場景，畢竟科爾是少數敢跟喬丹直接動手的球員之一，「我還記得科爾當時一拳打到我胸口，而我一拳揮到科爾他X的右眼上面，結果換來菲爾傑克生馬上把我趕出訓練場外。」看來到現在喬丹仍然很火。

(中時 )