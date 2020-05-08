富達國際今發表最新的總體經濟趨勢預測，基本情況的預測為全球經濟將出現U型復甦，並指出新經濟發展的長期趨勢，將促使全球經濟在疫情過後另闢蹊徑。富達國際全球資產管理首席投資長Andrew McCaffery指出，歷史上不乏大型危機帶出全新的政府政策、經濟模式及社會結構的例子。在近年歷史中，全球金融危機便衍生出一個低利率、低成長，及央行反覆干預市場的時代。目前，我們認為全球爆發新冠疫情危機將有可能帶出一連串變化。

Andrew McCaffery認為，新經濟秩序下的社會有長期3趨勢：

一、政府加大干預市場的情況將取代自1980年代起奉行的自由市場政策。同時，積極財政政策將肩負更多重任，並與貨幣政策一起推動經濟發展。至於企業治理與永續性的價值，在這次危機中得到證實後，日後有望被廣泛採納。而亞洲一直扮演長期推動全球經濟的角色，在新經濟秩序下也料將持續。

二、投資者將需要適應一個充斥著低利率和負利率、偏高負債、使用非常規貨幣政策工具如控制殖利率曲線，及財政支出規模高到前所未見的投資環境。然而，這些挑戰或會導致部分市場資產價格出現錯置，為投資者帶來機遇。

三、在新的全球化型態之下的新機遇，包括為現有供應鏈增加彈性（特別是涉及國家安全的供應鏈），以及各地區由疫情恢復至「正常」狀態的時間差距，及各地人口結構差異等亦會帶來不同機遇。這次疫情促進了網上消費，同時也帶動優質企業進行調整，一些優質企業估值被低估，帶來難得的投資機會。債券方面，持續的低利率及各主要央行的購債計劃，均有利於較高風險的債券表現。隨著信貸評級的變動，到部分墮落天使（即由投資級別債降級為高收益債的債券）出現具吸引力的投資機會，但同時也看到信貸周期中需要規避的陷阱。

(時報資訊)