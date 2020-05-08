承包新莊區雨水下水道清淤等工程的承包商，涉嫌在2012至2013年間，行賄區公所工務課技士賴錦彰、林國憲、林振謙等人招待喝花酒至少10次遭檢調搜索移送法辦，新北地院今(8日)判處依貪污治罪條例分別判處林國憲、賴錦彰有期徒刑15年、10年10月。但林振謙因繳回貪汙所得並坦承，輕判1年10月，緩刑5年，至於行賄的4名業者則被判處徒刑6月到1年8月，仍可上訴。

檢調指出，新莊區所技士林國憲、前技士賴錦彰等4人負責承辦及驗收雨水下水道清疏等工程標案，卻涉嫌於2012至2013年，多次接受承包廠商招待喝花酒，高達40餘萬元費用均由廠商買單；林國憲甚至還在驗收工程後，涉嫌按月向廠商索賄，金額高達上百萬元。

檢調查出，涉嫌行賄的公司承攬新莊區雨水下水道清疏工程標案期間，並未確實清淤，僅清理人孔蓋下方表面淤泥與垃圾，在施工時偷工減料，但林國憲等4人接受招待、賄款後，即於現場驗收時故意放水，護航廠商順利過關。

此外，林國憲等人當年承辦新莊區人行道、排水溝蓋修繕、災害緊 急搶修及移動式抽水機操作維護保養工程時，亦涉收受承包商現金賄款，並與廖姓 技士一同接受招待喝花酒。

廠商供稱，他們都是按時以現金交付賄款，有的按時給，也有驗收完再給；至於喝花酒次數，約10次以上，主要找新北市內有女陪侍的酒店，費用均由他們買單。

(中時電子報)