分贈在地康乃馨 盧秀燕母親節不休假拚防疫 13:532020/05/08 中時 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市長盧秀燕向在地花農購買康乃馨，8日於市議會開議前，贈送給市議員，祝福母親節快樂。（盧金足攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市長盧秀燕今日在開議前，分贈康乃馨花束，與議員互道母親節快樂。（盧金足攝） 台中市長盧秀燕向在地花農購買康乃馨，8日於市議會開議前，贈送給市議員，祝福母親節快樂，她表示，身為六都唯一女性市長，雖然母親節將至，新冠肺炎病毒沒有休息，她也不會休息，全力拚防疫。 盧秀燕今日在開議前，分贈康乃馨花束，現場氣氛溫馨融洽，與議員互道母親節快樂。 她表示，身為台中市長、台中人，為支持在地花農，特別購買在地生產的康乃馨送給市議會，母親節即將到來，她是媽媽，但也是六都唯一女性市長，新冠肺炎病毒沒有休息，所以她也不會休息，將持續加強防疫及所有市政工作。 (中時 ) #母親節 #休息 #康乃馨 #市長 #台中 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中飯店 母親節大餐預約爆滿 04:102020/05/04 產業．科技 15檔迎母親節商機 業績嗨 04:102020/05/04 證券．權證 母親節網購 國銀最高17％回饋 04:102020/05/04 投資理財 母親節禮物不踩雷！數據分析這5大項是媽媽心頭好 06:312020/05/05 美妝 母親節到底要送什麼？十大媽媽們最喜愛的禮物出爐 11:372020/05/05 生活 人力銀行調查 89％上班族擬慶祝母親節 4年新低 04:102020/05/06 財經焦點 零確診加持 犒賞媽咪訂席升溫 04:102020/05/06 生活新聞 遠百母親節蛋糕 三大貼心服務 04:102020/05/07 產業特刊 宅在家慶祝母親節 萬事達卡有一套 18:372020/05/07 生活 母親節將至 98％子女不懂媽媽心 04:102020/05/08 投資理財 生活熱門新聞 人其實「不需要吃早餐」！中醫曝「吃得好」反傷腸胃 - 生活 颱風這麼快就來了？論壇曝生成機率 - 生活 直播》今天「嘉玲」會現身？指揮中心最新說明 - 生活 為何好市多衛生紙這麼夯 網揭2大優點：他牌沒得比 - 生活 好市多這瓜一買入魂 網：口水都滴到腳上了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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