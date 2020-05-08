台中市長盧秀燕今日在開議前，分贈康乃馨花束，與議員互道母親節快樂。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕向在地花農購買康乃馨，8日於市議會開議前，贈送給市議員，祝福母親節快樂，她表示，身為六都唯一女性市長，雖然母親節將至，新冠肺炎病毒沒有休息，她也不會休息，全力拚防疫。

盧秀燕今日在開議前，分贈康乃馨花束，現場氣氛溫馨融洽，與議員互道母親節快樂。

她表示，身為台中市長、台中人，為支持在地花農，特別購買在地生產的康乃馨送給市議會，母親節即將到來，她是媽媽，但也是六都唯一女性市長，新冠肺炎病毒沒有休息，所以她也不會休息，將持續加強防疫及所有市政工作。

(中時 )