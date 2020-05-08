警語：文章內容不是對任何證券作買賣邀約，這是分享交易邏輯的觀察心得，並非給讀者任何投資建議，股票投資有賺有賠請務必獨立思考自行決定，文中內容作為學術使用勿以此為買賣依據。

解密：大網紅Youtuber九妹Joeman！人生第一個1000萬下單的分點券商

📌前言

Joeman在最新一支yt影片公開投資橘子(6180)大賺的過程

Joeman娓娓道來在106年8/1依序買進橘子30張成本37.6元、20張成本37.4元、20張成本37元，合計買超70張。

📜查詢分點券商進出

經查106年8月1號買超橘子股票比較多的分點券商有：1.台中銀-台北、2.國票-嘉義、3.兆豐-內湖、4.台銀-民權、5.新光。

再從交易明細查詢，價位與張數符合買超「30張37.6元、20張37.4元、20張37元」只有新光證券這一家，別無他號。

圖文／Wantgo財經筆記授權提供

從上述日期8/1抓取所有買賣橘子股票的分點券商進行分析，從買賣的價位、張數，唯一都符合買超「30張37.6元、20張37.4元、20張37元」數據的只有新光證券這一家。

圖文／Wantgo財經筆記授權提供

Joeman分別在106年與107年陸續出脫橘子股票，賣出張數比較多的日期為11/28合計40張、2/1合計54張

✔106年11/28

橘子股票隨天堂M題材飆漲，所以成交量變大許多，也有不少當沖客在裡面，越來越多人交易(有買有賣)，比較難純粹從明細查詢，但是新光證券這天總的來說，確實投資人賣超40幾張，約當等於Joeman賣超張數。

圖文／Wantgo財經筆記授權提供

✔107年02/01

因為橘子上漲後成交量變大很多，不少當沖客在裡面當沖越來越多人交易(顯示有買有賣)，但是總的來說新光證券賣超的張數可以涵蓋Joeman賣出的張數。從上述買賣超資料詳細分析，可以推測Joeman就是在新光證券下單。

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🚗做股票真的可以賺大錢

Joeman也自陳他這波神操作橘子股票賺進640萬，也因此買了台M-Benz E300 Coupe。

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※本文由Wantgo財經筆記授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時電子報)