傳鍾漢良將取代羅志祥參加《這就是街舞3》。（圖／中時資料照片）

「小豬」羅志祥之前被周揚青「毀滅式分手」抖出性關係混亂、愛「多人運動」八卦，使羅志祥被《極限挑戰6》、《創造營2020》等節目踢除。昨(7日)陸網傳出，本有望邀小豬參加的《這！就是街舞》第3季導師身分也改由鍾漢良取代，網上也挖出兩人過去曾是「宿敵」的一段往事。

羅志祥近年常往大陸發展接節目主持棒，捲入豬揚色變風波，許多和他合作的節目一一切斷關係，或在新一波嘉賓名單上取消他的名字，估計讓他損失了至少4個節目，近5億台幣酬勞不翼而飛，《創造營2020》和《極限挑戰6》確定換角，《這就是街舞3》則盛傳將找來鍾漢良救火，拒用目前形象不佳的羅志祥。

而出道26年的羅志祥，過去上節目時分享還沒當歌手時曾擔任藝人的舞者，還給「小太陽」鍾漢良伴過舞，只跳過一場後來就被拒用，主因是太愛搶鋒頭，被唱片公司老闆點名別再上台，免得壓過鍾漢良光芒，後來兩人在演藝圈相逢，現今還傳出小豬將被鍾漢良搶走主持棒，不禁讓人感覺諷刺且始料未及。

(中時電子報)