特別版「合格」創意椪餅，寓意「碰上合格」，讓考生趨之若鶩。（業者提供／曹婷婷台南傳真）

特別版「合格」創意椪餅，寓意「碰上合格」。（業者提供／曹婷婷台南傳真）

5月考季報到，各式各樣考試陸續登場，繼5月2日、3日結束的109學年度統測，緊接著16日、17日國中教育會考共計全台18個考區，總報考人數高達20萬9,045人，台南文創業者「寶島漫步」繼3月推出「打小人椪餅」，獲熱烈回響，近日再推特別版「合格」創意椪餅，寓意「碰上合格」，讓考生趨之若鶩。

「寶島漫步」結合文化、創意、民間習俗和傳統美食，在防疫期間推出「打小人椪餅」，意外將幾乎被邊緣化的台南百年美食椪餅再次推到舞台上，成為近期到台南旅遊的遊客必買熱門伴手禮選項之一。這次為了幫技職統測、國中會考所有考生集氣勉勵加油，再度推出應景版椪餅。

椪餅上印有合格字樣，利用在椪餅上有合格，簡稱「碰上合格」，及選用巧克力內餡，取其諧音巧妙克服各種阻力和壓力，更加碼請戳台南赤崁樓文昌閣魁星爺加持，祝福所有考生試試碰上

「碰上合格」椪餅一盒4入巧克力口味，隨盒附贈手繪2B鉛筆＋橡皮擦3mm厚壓克力吊飾一組，吊飾可自行穿上鑰匙圈隨身攜帶當考試幸運物。

(中時 )