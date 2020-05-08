母愛最偉大！動物世界也有超強母親嗎？！狼珠媽媽一次要把一百隻小狼蛛背在身上，動物星球頻道慶祝母親節，特別推出「動物檢定- MOTHER太神奇啦」企劃，帶大家認識動物界神奇的母親們們，看看他們有什麼超強本事，只要上網參加活動，不只長知識，同時還可好禮！5月11日起每週一晚間8點請鎖定動物星球頻道《島嶼動物面對面》，將帶領觀眾認識島嶼的神祕居民，發現動物的驚奇行為。

婆羅洲有著「地球上古老伊甸園」的美名，久經陽光、雨水的洗禮，造就奇異生物和非比尋常的物種關係，而婆羅洲的代表動物就是牠－紅毛猩猩。（動物星球頻道 提供）

婆羅洲有著「地球上古老伊甸園」的美名，而婆羅洲的代表動物就是牠－紅毛猩猩。紅毛猩猩寶寶會在媽媽身邊待上漫長的八年，等到青少年期才會離開媽媽，在那天來臨前，紅毛猩猩寶寶會緊緊挨在媽媽身邊，觀察並學習媽媽的每個舉動。牠們的叢林家園非常複雜，在樹頂世界穿梭步步為營，每次移動只使用一隻手或腳，靠體重折彎樹幹和樹枝跨越樹木間的間隙。

紅毛猩猩穿梭樹林全靠媽媽手把手訓練 甚至把身體當作橋樑。（動物星球頻道 提供）

開拓一條屬於自己的道路並不簡單，對紅毛猩猩寶寶來說，要掌握這項訣竅至少要等到6歲大才行，因此在這之前，媽媽都會用自己的身體當作樹木間的橋樑讓寶寶慢慢學習。所以紅毛猩猩的童年才會比所有野生靈長類還要久，而媽媽也不厭其煩地陪伴孩子，看著牠們成長茁壯。

超閃甜蜜負荷！蜘蛛罕見母性行為 揹著100個寶寶是常態。（動物星球頻道 提供）

在維吉尼亞州威廉斯堡，一隻神秘亮片蜘蛛如迪斯可球般照亮了夜晚。牠是狼蛛，跟許多蛛型綱一樣有八個眼睛，前面兩顆、下排四顆、頭頂還藏了兩顆，那麼牠為什麼會發光呢？顛覆大家對蜘蛛冷血的想像，狼蛛是種很罕見有母性行為的蜘蛛，牠們會把卵裝在特殊的絲囊裡，當卵一孵化，小狼蛛會爬出來把媽媽的背部完全包住，狼蛛媽媽也心甘情願就讓小寶寶們騎在媽媽背上直到夠大能保護自己為止。

狼蛛掠食時非常依賴視覺，平常打獵主要由蜘蛛網的震動判斷獵物是否上鉤，當沒有蜘蛛網時，就須依靠牠們的絕佳視力。（動物星球頻道 提供）

而狼蛛掠食時非常依賴視覺，平常打獵主要由蜘蛛網的震動判斷獵物是否上鉤，當沒有蜘蛛網時，就須依靠牠們的絕佳視力，因此演化出在微光下也看得很清楚的眼睛。一隻狼蛛媽媽大約會揹著一百隻寶寶，所以事實上我們在狼蛛身上看到的光芒，是有八百顆蜘蛛寶寶的眼睛正在盯著我們看，可謂是超閃甜蜜負荷！

動物檢定「MOTHER太神奇啦！」 帶你認識自然界超強媽媽。（動物星球頻道 提供）

是不是太神奇了？！動物星球頻道「動物檢定」推出母親節特別企劃「MOTHER太神奇啦！」自5月4日到5月17日連續兩周登入答題+分享，即可抽好禮快運用你的最強大腦幫媽咪奪好禮。

MOTHER太神奇啦！一閃一閃亮晶晶的蜘蛛也是個好媽媽。（影音由動物星球頻道製作，取自YouTube）

(中時電子報)