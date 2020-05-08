合勤控(3704)旗下的兆勤科技(Zyxel Networks Corp)為因應各類型企業的各種VPN應用，最新推出專為企業營運總部設計的VPN伺服器ZyWALL防火牆VPN1000，優於同級產品的規格，包括1.5Gbps VPN處理效能、8Gbps防火牆傳輸能力、1000條IPsec通道，以及多樣的VPN支援模式和加密機制，並支援SD-WAN的部署功能，提升各類型企業網路通訊安全需求，特別是在需要跨多點的連鎖機構，可以達到簡易部署、方便的雲端管理與安全的通訊，幫助企業大幅降低總體成本，輕鬆連結雲端服務，符合國際大多數企業的應用情境與網路安全需求。

兆勤VPN1000同時也支援Amazon以及Microsoft虛擬雲端網路，從小型到中大型企業，從託管服務商MSP(Managed Services Partner)到加值服務經銷商VAR(Value Added Reseller)，滿足不同商業需求，實現最高的安全性和連接性。

兆勤智慧雲中心協理林應前指出，VPN1000為企業提供了無與倫比的安全性、速度和靈活性，這個VPN系列產品中的新成員將使服務代理商、加值服務經銷商或連鎖機構更容易並安全地使用更大規模的網路，也可大幅降低租用專線頻寬的成本，它具備的模組化資安防護功能，更能有效增加IT人員規劃彈性，滿足各類產業不同類型的需求。

隨著對外頻寬增加、雲端共享服務技術的成熟，越來越多公司選用雲端網路服務，兆勤VPN防火牆系列已獲得AWS與Azure VPC雲端連結驗證，使企業能夠輕易地連結Amazon以及Microsoft雲端服務，同時降低管理費用，增加企業組織靈活性並加速業務轉型。

另外，新冠肺炎導致居家辦公比例快速攀升，兆勤VPN系列支援主要VPN連接類型，包括IkEv2、IPSec、L2TP/IPSec及SSL VPN，符合各類型應用，包含站對站、用戶端到站點或遠端連線拓撲架構，無論是在家工作的遠距終端工作人員連接公司網路，還是多個分站團隊共用資訊系統，不僅可使用在電腦對設備，也可以運用於設備對設備，確保資料是在經過加密的安全通道上進行傳送，以避免機密資料被任意攔截與盜用，另外，其提供的設備備援模式，加上負載平衡、故障切換的網路彈性運作，可確保安全連網服務不斷線，為企業安全通訊服務的最佳幫手。

此外，為因應企業可能的網路應用需求，VPN1000亦提供AP控制器、熱點管理等多樣化應用功能，AP控制器功能可統一管理合勤的AP，增加設備部署彈性，降低企業網路建置成本；熱點管理則包括網路計費、免認證連結、多種認證選擇、第三方社群帳號登入及使用者登入協議等，方便企業提供網路服務及管理。

(時報資訊)