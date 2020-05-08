寶桑國中校長洪榮威（左）代表接受靈鷲山台東中心執事法泰法師頒贈的「推動品德教育成效卓越」學校。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

「普仁心•愛飛揚」，第10屆靈鷲山全國普仁獎頒獎典禮，受新冠肺炎疫情影響，取消群聚形式，主辦單位靈鷲山慈善基金會「小太陽愛心專車」巡迴全台，5月8日抵達台東市寶桑國中，頒獎給學生，散播普仁著重品德教育的精神，另外也贈防疫物資給校方，守護孩子健康。

靈鷲山普仁獎自2003年累計至今，共有7727位學生得獎，2019學年度全台分17區初選、志工實地家庭訪問、複選，有1015位得獎；各區評審委員和志工們再從中選出59位進入全國決選。

靈鷲山慈善基金會董事長性月法師說，感謝學校用心栽培，在疫情期間特別準備實用的酒精、洗手乳等，讓孩子平安度過疫情。靈鷲山台東中心執事法泰法師，則期盼更多孩子見賢思齊，創造更多動人的生命故事。

基金會今年準備福袋送給普仁小太陽，包括：獎狀、獎學金1萬元、靈鷲山第10屆全國普仁獎大會手冊、平安米、防疫包。防疫包內有：酒精、洗手乳、乾洗手液、五德之星口罩套、九宮八卦卡及安心御守，陪伴普仁小太陽健康成長。

就讀寶桑國中九年級的蕭遠，是今年全國普仁獎獲獎學生之一，他在國小時爸爸車禍過世，看見媽媽獨自養大他跟哥哥的辛苦，相當心疼，獎學金將給媽媽用來付學費。媽媽說，蕭遠日後想報考軍校，減輕她的負擔，是個懂事又貼心的孩子。

8日一早在學校朝會的升旗典禮上，蕭遠接受表揚，全校師生也與有榮焉。此外，寶桑國中是台東第一個獲得「推動品德教育成效卓越」的學校，校長洪榮威代表接受靈鷲山台東中心執事法泰法師頒贈的獎座，他肯定普仁獎的創辦宗旨，期勉學生以小太陽的好品德為榜樣。

(中時 )