【現場直播】中央流行疫情指揮中心嚴重特殊傳染性肺炎記者會

中央流行疫情指揮中心今(8)日表示，國內今日無新增病例，昨(7)日新增422例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報66,460例(含65,211例排除)，其中440例確診，分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中6人死亡，355人解除隔離，其餘持續住院隔離中。有關129名印度返台民眾，目前1人後送就醫，其餘持續於集中檢疫所密切健康監測。

指揮中心表示，全球累計3,875,316例確診，分布於186個國家/地區；病例數以美國1,277,936例、西班牙221,447例、義大利215,858例、法國209,444例及英國206,715例為多；病例中268,446例死亡，以美國76,533例、英國30,615例、義大利29,958例、西班牙26,070例及法國25,987例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離，或是搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時電子報)