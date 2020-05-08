因應新冠肺炎疫情影響，北市教育局今年特別將公立幼兒園新生家長參觀活動改為線上E化方式，各幼兒園也使出渾身解數，展現特色並提供新生家長重要的資訊，今年6月3日起也可在招生e點通網站查詢各園招生缺額，6月8日起上午9點開放第1階段線上登記。

北市教育局從107年度起，首創公立及非營利幼兒園線上登記系統，今年更因新冠肺炎疫情影響，符合校園與家長的需求，建置線上「登記、抽籤、報到」一站式服務，今年「公立國小附設幼兒園」計有133園、「市立幼兒園」有14園、「大學附設實驗國小附設又兒園」有2園，採「登記申請」方式辦理，並就申請案依規定抽籤。

北市教育局指出，每間幼兒園都精心製作招生作品，如南海實驗幼兒園，濃縮幼兒園的所有精華，精心製作「認識環境篇」、「一日作息篇」、「方案課程篇」、「感性活動篇」等4支影片，要讓新生家長透過線上影像方式也能瞭解幼兒園優質的環境與設施設備，專業的課程與教學品質。

各幼兒園都特別提供給新生家長入園資訊，均會在5月11日前公告於幼兒園網站，家長都可透過嬰幼兒托育地圖（網址：https：／／map.dosw.gov.taipei／taipeiWelfare_map／all_new／baby_map.aspx）連結至各園閱覽。

【幼兒園網站連結】

(中時 )