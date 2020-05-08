東、西兩大拍賣行佳士得與中國嘉德8日宣佈合作，震撼市場！兩大拍賣行9月將在上海共同策劃一場「2020＋」的主題合作，包括展覽、拍賣等一系列創新活動，進一步拓寬區域市場，吸引更多藏家及藝術愛好者，夏天將公佈更多合作細節。

佳士得國際首席執行官施俊安（Guillaume Cerutti）表示，佳士得是在大陸首家獲得拍賣執照並持續舉辦拍賣的國際拍賣行，此次合作彰顯佳士得對於中國這一關鍵市場的長期投入及承諾。兩家拍賣行將整合專業知識及資源，讓藏家及客戶有機會領略藝術的至精至美。

佳士得1994年進駐上海，2013年舉行首場大陸拍賣。2019年上海秋拍三場拍賣總成交人民幣逾1.48億元，其中一場晚間拍賣趙無極的《銀河—09.11.1956》以人民幣5,640萬元成交（約2.3億台幣以上），成為佳士得上海開拍以來最高成交價作品。

中國嘉德董事總裁胡妍妍表示，隨著上海成為國際藝術版圖重要中心城市之一，兩家公司基於文化價值出發的合作正逢其時。中國嘉德堅持創新，關注並推動藝術市場多元化發展，透過這次合作也是一次向有百年歷史的佳士得學習的機會。

中國嘉德總部在北京，並在香港設子公司，目前在上海方面著墨有限。此次，佳士得攜手中國嘉德一起開拓上海市場，市場關注。

9月兩行專家將根據各自所長，在同一場地舉辦一系列藝術品拍賣相關主題活動，開啟一次具有歷史和象徵意義的文化合作，期間將探討藝術環境所面臨的挑戰、變革、創新，以及藝術家的創作靈感與韌性，開展貫穿古今與東西的對話。

(工商 )