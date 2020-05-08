台中市長盧秀燕允諾，在她任內，一定會邀請所有議員參加巨蛋的動工典禮。（盧金足攝）

歌手江惠都封麥了，台中巨蛋還遙遙無期？市議員陳淑華8日在議會質詢表示，巨蛋已喊了20年，自前市長胡志強提出文心路巨蛋預定地換到水湳經貿園區，合併後再改到14期重劃區，一顆蛋滾來滾去，再從崇德路與松竹路口，滾回到14期環中路邊，要幾年才孵得出來？市長盧秀燕允諾，在她任內，一定會邀請所有議員參加巨蛋的動工典禮。

巨蛋興建案難產多年，陳淑華質疑，這顆蛋「滾」了將近20年，是否真能在盧秀燕任內動工且完工啟用？雖然市府已確定選址在14期重劃區，但以台北市巨蛋BOT案為例，1998年選址確定，經都市計畫程序及相關評估作業後，2004年招商，2006年簽約，2011年取得建照後，至今仍焦頭爛額。

陳淑華表示，依市府提出的「台中市巨蛋體育館興建工程規畫進度」，台中巨蛋興建要4年2個月，完工後，OT及BOT的招商有能力、有把握做到？按照市府的計畫興建完成後已2026年以後，屆時能如期營運？

她指出，盧秀燕任期只剩2年半，民選首長最大的壓力的任期時間，市府最主要就是政策方向對，還要有強大執行力。

盧秀燕信心滿滿的表示，將在任內邀請議員參加動工典禮，盼巨蛋盡速完工，展現世人面前。

運動局強調，市府選定北屯區環中路一段與榮德路口西南側「文中小6」預定地，計畫興建「台中市巨蛋體育館」，占地約6.95公頃，可舉辦國際賽事、大型演唱會活動及藝文娛樂等表演場所，打造多功能體育館，未來學校用地與體育場館朝整合、彈性化、多元功能設計。

都發局說，市府推動「巨蛋體育館」建設案，預定2022年動工、2026年完工正式營運，2月19日公開招標、4月1日開標後陸續辦理兩階段評選作業，預計7月1日發布評選結果。

此外，為確實掌握進度，市府建設局、都發局、地政局、財政局、主計處等也定期舉行工作小組會議。

(中時 )