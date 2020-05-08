擔任詐騙集團收簿手的丁姓通緝犯，逃亡期間收1本人頭帳戶賺3千，通訊軟體跟朋友嗆「太遠的不去領」，日前招待2男1女友等4人旅館開毒趴遭警方查獲，丁男訊後遭檢方聲押獲准，全案依詐欺罪移送。

警方統計，109年1至4月已查獲收簿手254人、攔截帳戶56本，約可防止2千8百萬元贓款遭詐騙集團盜領！藉由剿滅收簿手防止帳戶流入下游車手團，增加詐騙集團犯罪成本，同時降低詐騙案件發生。

一名盧姓女大生上網找工作，誤信詐騙話術將存簿寄出，警方獲報至新北市收件地點埋伏，趁田姓收簿手取件後立即現身逮捕，田男起初裝傻「幫朋友來領」，警方告知涉嫌犯罪後還嗆「我是義氣相挺」，但警方仍將田男依詐欺罪移送偵辦。

警方分析，收簿手落網時，大多裝傻「朋友叫我來的」、「第一次拿簿子」。疫情期間，詐團出新梗，利用「宅經濟」網購、手遊都被詐騙集團盯上；另許多民眾因求職、借貸需要，也遭詐騙，以審查信用、提升額度等話術，誘騙民眾將存簿寄出。

台中市警局在打詐策略上超前部署，執行「剿簿行動」，藉由剿滅收簿手防止帳戶流入下游車手團，增加詐騙集團犯罪成本，同時降低詐騙案件發生。警方也提醒，民眾勿輕易交出自已帳戶，避免淪為詐騙共犯。

(中時 )