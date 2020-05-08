苗栗縣警局婦幼隊宣導反家暴。〔苗栗縣警局婦幼隊提供／謝明俊苗栗傳真〕

母親節屆近，苗栗縣警局婦幼隊為了保護所有婦女不受家暴威脅，特別花費近2個月時間來籌拍反家暴微電影「別讓愛成為傷害」，由頭份扶輪社長范文馨協助執鏡，並邀請苗栗地院少年家事庭長李麗萍、以及苗栗縣議會14名美麗女議員入鏡，微電影從7日在臉書上架，已獲5千多人瀏覽關注。

苗栗縣警局婦幼隊長郭守明，從2個月前就開始研議要針對婦女家暴議題作宣導，考慮到傳統的宣導方式不夠吸晴，也無法在網路上廣泛宣傳，喜好拍攝微電影的頭份扶輪社長范文馨得悉後，主動表達協助警方拍攝宣導微電影，婦幼隊即開始研議內容腳本、選角等作業。

經過婦幼隊與范文馨等商議，決定採取被害人第一人稱方式，從遭受家暴開始，前往派出所報案，轉介社會處及醫院處理，再由法院說明如何以法律協助被害婦女。在選角上，郭守明特別商請苗栗縣議會14名美麗的女議員力挺反家暴，並請苗栗地院少年家事庭庭長李麗萍、周博治醫師、苗栗縣政府社會處保護服務科科長許淑華等人，串聯說明處理家暴案件的程序與作用。

經過近一個月的拍攝、剪輯、配音等程序，日前完成這部「別讓愛成為傷害」微電影，並在7日正式在臉書苗栗縣警局粉絲團上架，立即就獲得5千多次的瀏覽點閱，民眾反應相當熱烈，肯定縣警局這部宣導反家暴微電影。

影片聯結：1、https：／／youtu.be／Z5VYamEPmBM。

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