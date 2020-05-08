新北市70多歲患有憂鬱症陳姓老翁與妻子照顧腦性麻痺的女兒50多年，今年3月間，陳翁因見女兒牙痛，餵食止痛藥後仍整夜呻吟痛苦不堪，一時激動，想跟女兒同歸於盡，先拿棉被悶死女兒，再吞食大量安眠藥，直至隔天清晨陳妻開房門，才發現老伴和女兒都不醒人事，急忙報警送醫，陳男被救回，女兒則不治，台北地檢署8日在母親節前夕偵結這起人倫悲劇，依家暴殺人罪嫌起訴陳翁。

據了，陳翁事後後悔不己，一度住進精神病房，並向檢察官泣訴他很悔恨殺死女兒，陳妻不捨老伴，和其他子女一起向檢察官求情，也希望日後法院審酌對陳翁從輕量刑。

據調查，陳翁的女兒早年罹患先天性腦性麻痺，女兒原本都是由母親同房照料，兩夫婦因心疼長期臥床的女兒，對她照顧的無微不至，讓臥床50多年的女兒連一點褥瘡都沒有，但由於陳妻老邁，近年曾開刀，無力再全天候照料女兒，就由陳翁接手照顧。

今年3月，陳女因為牙痛，吃了止痛藥，仍是痛苦難耐，徹夜呻吟，患有憂鬱症的陳男一時激動，想幫女兒解脫，拿起棉被悶死女兒，再吞下大量安眠藥，想跟女兒一起死。直至翌日清晨，陳妻到女兒房間察看，看到老伴和女兒躺著一動也不動，驚嚇之餘，急忙報警求救。

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