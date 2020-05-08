杏一醫療(4175)隨著門市店數增加，營收持續攀高，4月合併單月營收4.49億元，較去年同期成長7.84%，前4月營收18.84億元，較去年同期成長14.95%。

杏一目前全台門市數已達257家分店，已穩坐醫療通路王地位，除了醫院內外之通路，近年更從實體店面進軍電商，提供長輩、照護者彈性的購買管道；本次公告累計至4月營收，表現亮眼，較去年同期大幅成長(年增率14.95%)，杏一透過會員制度，創造高黏著度消費群，而每月新設的門市也將持續帶入新會員，成為主要的營收成長動能。除了醫療門市通路外，杏一耕耘商場運營多年，近期拓展承攬中山醫學大學附設醫院商場，預計明年開幕，累計多達23座商場營運實績，提供醫護人員及民眾多元服務，在商場運營做出口碑，可望業績大進補。

新冠肺炎疫情肆虐全球，台灣的防疫措施備受國際肯定，杏一也以行動大力支持國內防疫，慷慨解囊捐贈衛生福利部桃園醫院防疫住院包，望病患安心接受治療，獲桃園市政府肯定，共同為疫情奮戰。

(時報資訊)