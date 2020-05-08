台積電(2330)公布2020年4月營收960.02億元，比3月的歷史新高1135.2億元減少了15.4%，較去年同期增加28.5%。台積公司預計第二季營收穩定，與今年首季的營收次高相差不多，本季台幣營收估在3000億元之上，因此，預料5、6月單月營收將優於4月，可重回千億元水準。

台積電仍受惠5G的持續布建及高效能運算相關產品的推出，第二季營收預估在101~104美元之間，比第一季的103.1美元季減2%至增加約0.9%，美元營收有機會創新高。

台積電在3月營收衝上新台幣1135.2億元新高後，4月營收回落至960.02億元，但單月營收年增率仍達到28.5%，2020年1至4月營收約為4065.99億元，較去年同期增加38.6%。

台積公司於第一季法說會表示，2020年第二季，預期行動裝置產品需求較弱的現象，將因5G的持續布建及高效能運算相關產品的推出而相互抵銷，因此台積公司的業績表現將保持平穩。本季合併營收預計介於101億美元到104億美元之間；若以新台幣30元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於50%到52%之間，營業利益率預計介於39%到41%之間，雙率亦維持高檔。第二季新台幣營收預估3030~3120億元，季減2.4%至增加約0.5%。

2020年來看，受新冠肺炎疫情影響，台積電下修今年全球半導體產值僅持平去年甚至微減，但台積公司樂觀預期2020全年美元營收將比去年成長中二位數至高二位數百分比，亦即台積公司2020年營收將再創新高，且年增14~19%仍遠優於產業整體表現。

台積公司也指出，目前的營運展望，是假設疫情將在六月趨緩，以上下半年來看，下半年公司營收預估比上半年僅持平至小幅下滑。

(時報資訊)