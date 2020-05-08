寶成無奈放無薪假。（吳敏菁攝）

全球製鞋龍頭寶成集團拍板6月1日起放無薪假，彰化廠有2600名員工衝擊大，員工為了薪資短少、開銷吃緊煩惱，寶成董事長詹陸銘5月7日拜會縣長王惠美，說明承受龐大壓力，為了避免發生裁員的情況，不得已才會放無薪假，副總級以上高階主管，除了減薪10至30％，也會和一般員工一樣放6天的無薪事假，承諾盡力照顧所有員工。

寶成集團挺過了金融風暴、挺過SARS，這波新冠肺炎衝擊，卻造成創立以來受次放無薪假，影響台灣員工和海外幹部5000多人，其中彰化縣福興製造廠就2600多人，衝擊最大，5日宣布後，不少員工都愁眉不展。

員工表示，盡管要放無薪假傳了一些時日了，大家都有心理準備，可是一旦拍板，員工要接受還是很沉重，表示換算下來，每個月少掉7、8000元，對外租房的員工來說，生活開銷吃緊，日子更難過了。

寶成集團人資長胡嘉和表示，過去農曆年後一向是離職的高峰期，但是今年雖然寶成提出無薪假政策，但離職比率及人數均創新低。

(中時 )