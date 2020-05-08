時代力量高雄女議員黃捷，因過去質詢韓國瑜市長一戰成名，而江湖只聞其名不見其人的親妹妹，過去只在黃捷曬的照片出現過。黃捷表示今晚將和妹妹一起直播，藉「2020國中教育會考」談自己和妹妹黃蓉的心路歷程。網友紛紛表示，「對楊過好一點！」。

黃捷昨(7日)在臉書表示，這次最終集的主題是《走自己的路之姐妹談心趴》邀請到她的親妹妹－黃蓉來一起開直播話家常。

她自述，「常常有鄉親說我們姐妹長得很不像，除了長相之外，我們不論是就學或是就業，都選擇了很不一樣的路。這一集節目主要就是藉由我們兩姐妹的經歷，談談成長經驗中家人的角色，以及如何做出自己想要的選擇」。

其實，黃婕過去在選議員時，妹妹黃蓉就曾多次現身助選，黃蓉2018年也在姊姊臉書發文，說自己跟姊姊從外表到個性、志趣都是非常極端的兩種人。外型一高一矮、一個大眼睛一個內雙、一個大臉一個小臉，一起出門從不會被認出是家人。內在更是落差很大，姐姐一路念雄女台大，自己則是高職到私立大學，她成熟內斂、理性講道理、注重科學和證據，自己活潑瘋癲、感性且在意感覺、嚮往藝術和情感表現，從思想廣度、成熟度和專注力都看得出來姐姐優於自己，也暗自以她為榜樣，但我們吵架她也吵不贏我，因為不講道理的人總是不會承認自己輸。

從雄女進入台大拿了公衛與社會學系雙學位，在畢業進入議會後，妹妹就鮮少曝光。這次開直播，她害羞地說，這是自己第一次與妹妹公開直播。

直播預告也陸續引來許多網友留言回應，「她是網美龍龍的助理耶」、「原來是黃女俠！」、「請妹妹要對楊過好一點」、「黃捷妹夫是郭大俠？」。

黃捷與妹妹合照。(圖/翻攝自 黃捷 臉書)

(中時電子報)