彰化地檢署指出，這個詐騙集團行騙地點遍及彰化縣多個鄉鎮、台中市，被害人眾多，初步清查有14家廠商受害，若有其他未報案的受害廠商，呼籲出面指認，使犯嫌受到應有法律制裁。(彰化地檢署提供／吳建輝彰化傳真)

彰化地檢署指出，這個詐騙集團行騙地點遍及彰化縣多個鄉鎮、台中市，被害人眾多，初步清查有14家廠商受害，若有其他未報案的受害廠商，呼籲出面指認，使犯嫌受到應有法律制裁。(彰化地檢署提供／吳建輝彰化傳真)

彰化地檢署破獲一起詐騙集團，成立空殼公司詐騙廠商貨物案件，專案小組調查發現，56歲林姓犯嫌及56歲楊姓犯嫌，對外用化名許明洲與楊勝茂，虛設「權旭實業有限公司」，找不知情遊民充當公司負責人，由成員假扮業務人員，向機械大量訂貨，再以空殼支票支付廠商貨款，並變賣廠商所交付貨物獲利，非法獲利高達千萬。

彰化地檢署襄閱檢察官葉建成說，犯嫌虛設空殼公司，向被害人機械公司大量購買風冷式冰水機、不鏽鋼圓棒、香菇乾燥設備、12P HU加濕機、熱浸鍍鋅腳輪等材料貨品，受害公司多達14家。

葉建成說，犯嫌起初會小量訂貨，完成交易取得公司信任，在大量訂購，以虛設公司申請支票作為支付廠商貨款，再將其變賣販售得利，待支票兌現日時，在惡意跳票，並將虛設公司及倉庫搬遷一空，藏匿無蹤。

葉建成說，該集團自2018年開始犯案，遍及彰化多個縣市，甚至台中市，初步調查共有14家廠商受害，不法獲利近千萬元，呼籲有其他受害廠商能出面指認，使犯嫌受到應有的法律制裁。

葉建成說，檢察官訊後認集團之首林姓主嫌與其她3名犯嫌，依涉有刑法加重詐欺及違反組織犯罪防制條例等罪嫌，聲請羈押禁見，其中楊姓犯嫌以10萬交保並限制住居，8日凌晨裁定兩名林姓被告羈押禁見，另名林姓女子則以40萬元交保。

(中時 )