立院今三讀1500億紓困追加預算，引發爭論的是，經濟部長沈榮津原規劃將違法的農地工廠納入紓困範圍，引發時代力量炮轟，民進黨在昨天協商時仍堅持捍衛經部態度，讓沈榮津公開酸在野黨「要有同理心」，結果民進黨今態度逆轉，同意時代力量所提出的決議案，要求金管會禁止對違法農地工廠進行紓困。

立法院去年6月在民進黨主導下修訂《工廠管理輔導法》，讓2016年5月19日前就存在的未登記農地工廠，得以取得「特定工廠登記證」；而2016年5月20日後新增的未登記工廠，地方政府可依法斷水斷電並拆除。

然而，針對依法須斷水斷電並拆除的農地工廠，近期也被經濟部劃入紓困範圍，時代力量遂在此次紓困預算審查中，提出一項主決議案，要求金管會禁止銀行對違法的農地工廠給予紓困放貸。

由於經濟部這項補助措施充滿爭議，因此，昨天立法院長游錫堃針對紓困預算召集朝野協商，當討論到這項決議案時，民進黨團顯然刻意低調冷處理，喊出「這個案子就保留吧」，意指要游錫堃討論其他案。

結果時代力量立委邱顯智察覺不對勁，立刻發聲說「你現在紓困對象要把農地工廠納入，但依法2016年5月後新增未登記的工廠，不是不能讓他做了嗎？你現在還要紓困，不會怪怪的嗎？你的紓困方案跟你的法律、行政作為已經明顯有衝突，我實在是看不懂」。

但列席昨天朝野協商的沈榮津卻表示，現在是產業紓困的階段，非常時期要有非常作法。同時，他還不忘酸說「要同理心啦」。由於民進黨也贊同經部態度，與時代力量立場相左，因而保留該案。

今天立法院院會處理紓困預算二、三讀時，邱顯智特別在會中強調，所謂的紓困案，就是「受益性的行政處分」，結果現在行政院卻要對依法必須停止供水供電並拆除的非法農地工廠，進行利益性的行政處分，這難道不會有問題嗎？

邱顯智強調，依法新增的農地工廠是即報即拆，若還能獲得放貸紓困，這樣的行政作為顯然是與法律有所衝突，「所以我無法接受沈榮津說的『非常時期要有非常作法』，甚至還說要有同理心，因為就算是非常時期，也不能做違法的事情。」

儘管如此，由於民進黨團在今天之前的立場是明顯支持經濟部，因此，今天中午立法院院會處理時代力量所提出「要求金管會禁止銀行對違法農地工廠紓困」的主決議案時，當議事人員宣讀決議內容後，主持議場的游錫堃隨即「下意識」的直接說進入表決，議場上的投票系統也立刻進入限時1分鐘的表決狀態。（依立法院議事規則，若有黨團不認同某項提案，經提出異議後，就會交由表決處理。）

就在投票進行約30秒，民進黨立委鄭運鵬突然上前喊說「我們沒有異議」，讓游錫堃大感錯愕，立刻宣布投票暫停，代表民進黨立場突然轉變，改為支持限制對農地工廠給予紓困補助。背景來自綠色公民行動聯盟的綠委洪申翰解釋，對違建工廠即報即拆是政府政策，對於相關違章工廠，是不應該給予紓困貸款等補助。

儘管同意禁止對違章農地工廠紓困，但時代力量也提出另一項決議案，要求金管會對於遭環保署裁罰3次以上的企業，或去年因違反《勞基法》遭裁罰100萬以上的企業，需約束銀行給予紓困放貸，民進黨則表明不願支持，經表決後該提案確定遭封殺。

(中時 )