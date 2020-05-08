中華職棒獨領世界將開打，在母親節前夕5月8日晚間舉行賽事，目前僅開放千人進場但球迷們仍相當開心，台中市第五分局當天派遣大批警力維護球場秩序，呼籲民眾觀看球賽不忘落實個人防疫措施。

中華職棒率先全球如期開賽，迷哥迷姐們相當期待，大家希望能搶票進場參與這歷史性的一刻。台中市政府也立刻與中華職棒、地主中信兄弟隊協商討論防疫措施，至現場共同會勘，確保防疫工作滴水不漏。

台中市政府與職棒球團針對此次賽事已多次召開會議，除採實名登記嚴格管制進場外，入口也設置體溫量測站，並要求觀眾全程戴口罩，現場座位也將間隔1公尺以上，維持安全社交距離。

洲際棒球場規劃分流動線及分區入座，減少人流交織，座位區走道將增派人力，管控球迷勿隨意走動，提供球迷安全的觀賽環境。台中市第五分局配合賽事派遣警力協助現場防疫工作並維持現場秩序。

台中市第五分局長郭士傑呼籲，連續3日的洲際球賽都將開放部分民眾進場，請持票觀眾務必遵守球場防疫規定，依現場工作人員指示及引導入場，警方與球場保全人員維持秩序，觀眾盡情觀賽也落實防疫工作。

(中時 )