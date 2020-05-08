1500億元紓困預算三讀後，國民黨團在議場外舉行記者會。（趙婉淳攝）

行政院追加1500億元紓困預算今天完成三讀，國民黨團提出排富發現金，以及把勞保投保薪資2萬4千元以下者享3萬補助的門檻改為3萬4800元以下等主張，均遭民進黨團否決。隨後，國民黨團在議場外舉行記者會，兼任黨主席的江啟臣希望民進黨不要因是在野黨提出來的主張，就執意不採納。至於蘇揆昨為紓困之亂道歉，江認為這也無法彌補受疫情影響民眾所受到的傷害。

江啟臣說，國民黨對於紓困振興預算雖有不同看法，但仍全力支持，讓預算一毛未刪通過，不過令人遺憾的是，紓困一團亂，不僅惹怒百姓也累壞基層公務員。

江啟臣批評，整個紓困過程，看到行政院群龍無首，雖然閣揆蘇貞昌昨天出面為紓困之亂道歉，但這樣的道歉也彌補不了受疫情影響的民眾所受到的傷害，更無法彌補紓困之亂帶來的傷害。

江啟臣指出，與其道歉，不如趕快把紓困做好，而振興也將接踵而來，紓困與振興都要好好規劃並超前部署，不要給了預算後，不知道怎麼花，然後搞錯紓困對象，無法達到通過預算的目的。

江啟臣說，在野黨強力監督，一開始就提出排富發現金建議，這也是目前其他受疫情影響的國家所採取的政策，希望民進黨不要因是在野黨提出來的主張，就執意不採納；至今紓困一團亂，也看不到振興的計畫，到底要用酷碰券還是現金券，至今仍未定案。

江啟臣期盼民進黨苦民所苦，紓困已經快要來不及了，更不要忘記振興要超前部署，隨後帶領黨籍立委高呼「紓困不能等，振興要超前」口號。

(中時 )