友達4月合併營收202億元 14:152020/05/08 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 友達（2409）公佈2020年4月自行結算合併營收為201.6億元，較上月減少1.7％，較去年同期下降3.9％。 4月份整體大尺寸面板出貨量約938萬片，較3月份增加7.4％。中小尺寸面板出貨量約983萬片，較3月份減少16.9％。 展望第二季，新冠肺炎對需求影響不明朗，友達預估，大尺寸面板出貨相比前一季增加20％，平均出貨單價估減少5％。中小尺寸面板出貨則預估減少1％～5％。產能利用率也會隨著市況動態調整。 (工商 ) #友達 #合併營收 #出貨量約 #萬片 #中小尺寸面板 也許您會感興趣 推薦閱讀 上銀首季每股虧損0.42元 4月合併營收回升 16:012020/05/05 財經 海悅4月營收 年增1.3倍 04:102020/05/06 證券．權證 力達-KY大陸廠復工後 4月合併營收回升 09:392020/05/07 財經 《業績-其他》jpp4月合併營收1.2億元 年增7.43％ 10:342020/05/07 財經 亞德客-KY4月合併營收 續創單月新高 18:202020/05/07 財經 台灣百和前四月營收 同期新高 04:102020/05/08 證券．權證 鮮活Q1獲利年減87％ 04:102020/05/08 證券．權證 瑞智第一季EPS為0.27元 4月銷售營收衰退 09:512020/05/08 財經 亞德客-KY4月及前4月營收傳捷報 今股價給力 10:192020/05/08 財經 《業績-汽車》東陽4月營收雙降 寫逾8年低 10:342020/05/08 財經 財經熱門新聞 失業慘爆…美股越噴！專家1句曝散戶心魔 - 財經 油價2字頭噴假的？油商驚爆背後大危機 - 財經 油價苦日子終結？哇…明年價格很嚇人 - 財經 空頭死光…又有散戶畢業了！專家曝這天是關鍵 - 財經 勞工紓困貸款「找對銀行辦最快」 3張表格告訴你訣竅 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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