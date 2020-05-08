友達（2409）公佈2020年4月自行結算合併營收為201.6億元，較上月減少1.7％，較去年同期下降3.9％。 4月份整體大尺寸面板出貨量約938萬片，較3月份增加7.4％。中小尺寸面板出貨量約983萬片，較3月份減少16.9％。

展望第二季，新冠肺炎對需求影響不明朗，友達預估，大尺寸面板出貨相比前一季增加20％，平均出貨單價估減少5％。中小尺寸面板出貨則預估減少1％～5％。產能利用率也會隨著市況動態調整。

(工商 )

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