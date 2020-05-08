疫情當前，今年母親節很多人都選擇不出門聚餐，國內優質食材顧問「FoodSeason 食時可樂」旗下新品牌「FoodGo Box今晚想自己煮」嗅到這波宅商機，攜手多家知名餐廳，推出「法式手路菜」食譜食材箱。

「莓果粉紅鴨胸」的鴨胸表皮香煎至酥脆，是一般超市買不到的高級食材。（圖／FoodGo Box提供）

「FoodGo Box今晚想自己煮」是國內首創食譜食材箱，秉持料理化繁為簡、在家自己煮的理念，經過近半年研發、反覆與餐廳主廚溝通測試產品，邀請每位合作主廚精選一至兩樣明星料理，以真空包裝各別分裝新鮮食材，方便消費者在家下廚。「FoodGo Box今晚想自己煮」發言人李宛儒表示，平台將原先只能在餐廳吃得到的「西餐大菜」，簡化成五個步驟的新鮮食材包，讓消費者在家就能輕鬆享受自己料理的樂趣。

將「西餐大菜」簡化成五個步驟的新鮮食材包，在家就能輕鬆享受自己料理的樂趣。（圖／FoodGo Box提供）

目前為母親節檔期推出的法式手路菜，包括與al sorriso微笑餐廳合作的「蜜糖無花果小羊排」（780元），以及與一號島廚房合作的「莓果粉紅鴨胸」（660元），消費者只要利用訂購平台「FoodGo minihome」線上下單，一至兩天就會收到餐廳快遞上門的保鮮密封食材。

其中「蜜糖無花果小羊排」，特別選用一般家庭少見的新鮮無花果以及孢子甘藍菜，搭配紐西蘭小羊排，香煎後加入主廚熬煮的羊骨醬汁，羊肉鮮嫩多汁，醬汁甜中帶蜜。特別的是，料理禮盒內還加贈「小羊排王冠製作道具」，讓這道經典法國菜既美味又好看，也讓媽媽備感尊榮。

而「莓果粉紅鴨胸」，則是預先處理好鴨胸菱格紋，省去消費者在家用刀的難度，將鴨胸表皮香煎至酥脆，是一般超市絕對買不到的高品質食材。同時還附上覆盆子軟糖，讓消費者能輕鬆製作「可食玫瑰花」，甜蜜表達對母親的心意。

李宛儒說，「FoodGo Box今晚想自己煮」於三月正式上線後，消費者反應熱絡，也有知名餐廳主動接觸希望合作，目前已攜手合作的，包括VG cafe、al sorriso微笑餐廳（HOME Hotel西餐廳）、一號島廚房、花滔廚房、瘋活三生文化工作坊等知名餐廳，在經過FoodGo Box的精挑細選後，還會有更多餐廳陸續上線。

李宛儒表示，「FoodSeason 食時可樂」是台灣頂級餐廳的食材顧問，專注開發優質本地食材，包含特殊品種蔬菜、漁港手釣海鮮、稀有品種肉品等，直接服務全台頂級餐廳、私廚、餐酒館。「先經過前端的食材精選，再與各大主廚的測試合作推出的食譜食材箱，絕對能讓消費者在家輕鬆變大廚！」

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(中時電子報)