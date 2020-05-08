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新冠肺炎影響經濟活動，交通部為協助計程車司機度過這波新冠肺炎疫情難關，交通部推出多項紓困與補助，包括薪資補貼3萬元、油料補貼1.2萬元與培訓課程補貼1萬8960元，司機若都有申請及參加，可領到約6萬元。

對此，在這波疫情中最辛苦的醫護人員說話了，一位救護車相關人員在網路上發文表示，同事們是新冠肺炎的專屬車隊，只要收到通報，他們就要標準全套防護衣出車接至醫院，最忙的時候更是二到三組人替換，每天早上8點上班，著裝出車、回分店卸裝消毒、又著裝出車；更不乏在半夜突然出車，通常這時間出事的話，那天也不用睡了！

而如此繁忙在協助防疫，最後得到甚麼補貼？該網友表示，「小功一支」，而且因為沒有法源依據、市府沒有預算、共體時艱等理由，連津貼加給都沒有！這讓他看到計程車司機可以領6萬，又被譽為「防疫英雄」，真的非常傻眼！呼籲政府改個說法，稱「每個配合政策防疫的國民都是抗疫英雄」，這樣不是很好嗎？

(中時電子報)