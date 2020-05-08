羅志祥與周揚青日前宣布分手後，被女方踢爆私生活不檢點，還與旗下女藝人、化妝師有長期不正當男女關係，演藝事業幾乎全面停擺，如今卻傳出羅志祥早在今上午11點抵台，目前已經回到台北家中，並開始長達14天的居家隔離。

神隱半個月羅志祥深夜發聲留8字「請等我回來」

舞王傳影退／周揚青握有更勁爆鐵證?名嘴曝羅志祥「道歉時間」

羅志祥陷入桃色風波後，除了2次公開道歉之外，幾乎神隱沒人知道行蹤，原本有消息指出他為了陪媽媽過母親節，預計搭今晚從上海返台的班機，預計2145抵達松山機場，不過最新消息指出羅志祥早在今上午11點左右就抵台，目前已經回到台北家中，將開始14天的居家隔離，對於小豬提前返台的說法，稍早經紀公司證實：「羅志祥已經回到台北，感情是藝人的私事，除之前已經公開的道歉說明外，確定不會舉辦記者會也不再做任何公開回應佔用媒體資源，謝謝大家關心」。

羅志祥凌晨突然PO文喊話「請等我回來」，立刻引起粉絲關注，沒想到有眼尖網友發現周揚青竟用分身帳號按讚，雖然事後收回，但也讓兩人感情回溫，有望復合的傳聞再度被瘋傳。

(中時電子報)