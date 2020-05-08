水獺妹妹即將在台北市立動物園台灣動物區和大家見面。（台北市立動物園提供／游念育台北傳真）

鱷魚是獵捕高手，但對鱷魚寶寶卻很溫柔，顛覆大家對鱷魚的印象。（台北市立動物園提供／游念育台北傳真）

一年一度的母親節即將來臨，台北市立動物園裡也有許多偉大的動物媽媽，其中，最特別的就是馬來長吻鱷，在多數人印象中，鱷魚是兇狠危險的動物，但身為媽媽的長吻鱷在寶寶面前也有溫柔的一面；另外，去年從金門來的水獺妹妹也即將和大家見面，動物園也特別舉辦線上「24小時水獺妹妹好名徵選」，邀請民眾一同為水獺妹妹取名。

透過林務局野生動物收容救傷計畫，去年11月中旬時，歐亞水獺妹妹從金門來到台北市立動物園，即將在台灣動物區和大家見面，為了讓更多人認識歐亞水獺，動物園特別選在5月8至9日母親節前夕，在「台北市立動物園」粉絲專頁，舉辦「24小時水獺妹妹好名徵選活動」，邀請民眾集思廣益。

園方指出，鱷魚是獵捕高手，咬合力道更是有目共睹，但剛出生的鱷魚寶寶都很脆弱，因此鱷魚媽媽會不辭辛勞的來來回回數趟，動作輕柔的將寶寶銜在嘴巴內，到安全的水域後才讓寶寶自由活動。

另外，大多數兩棲爬蟲是不需要孵蛋的，但是長吻鱷媽媽在產完蛋後，並不會自顧自的離開，而會在巢旁日夜守候，靜靜地等待鱷魚寶寶破殼而出。

保育員表示，鱷魚媽媽從築巢、護巢到守護幼齡個體的種種暖心舉止，不僅能提升鱷魚寶寶的存活率，也巔覆了大多數人對鱷魚的既定印象，其實鱷魚也有非常溫柔的一面。

(中時 )