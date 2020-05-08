台中市第三分局母親節選用MIT國民保養品，內含化妝水、身體乳、護唇膏、滋養霜的保養組合，從頭到腳呵護媽媽同仁。（馮惠宜攝）

母親節前夕，台中市政府警察局第三分局長陳武康及台中市大台中警察之友會第三辦事處主任張燋虎貼心準備內含化妝水、身體乳、護唇膏、滋養霜的MIT國民保養品牌保養組合，除讓第三分局32位媽媽同仁備感溫馨，也用行動支持本土企業。

有感於女性同仁除工作外尚須身兼母職的辛勞，在家庭與工作中蠟燭兩頭燒，好好保養自己幾乎是奢侈想望，台中市第三分局本次母親節活動因疫情影響只能低調慰勞同仁，分局長陳武康與籌備單位集思廣益，最終決定選用CP值超高，內含化妝水、身體乳、護唇膏、滋養霜的MIT國民保養品牌保養組合，從頭到腳呵護媽媽同仁。

勤工派出所正妹女警楊舒婷最近甫坐完月子，收到母親節小禮物時，表情還帶有一絲靦腆，剛升格新手媽媽的她表示，成為媽咪後，對於母親的辛勞益發能夠感同身受，對於人生中的第一個母親節，除有些不敢置信更多了一份感動。

陳武康表示，警察媽媽需肩負維護社會治安、交通及為民服務的使命，並兼顧照料家庭與孩子的責任，在這特別的節日，他也代表警局獻上特別的祝福，感謝她們所做的一切。

(中時 )