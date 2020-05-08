經濟部9月起將嬰兒床列為應施檢項目，需有安全標章才可上市。（許哲瑗攝）

8款嬰兒床中，4款產品不符國家標準、7款商品標示不符產品規格。（許哲瑗攝）

嬰兒床款式百百種，新北市法制局日前抽查8款市售嬰兒床，竟全數不合格，包括穩定性不足易翻覆、縫隙及開口過大易夾傷、商品說明書標示不清等問題；新北市法制局表示，經濟部9月起將嬰兒床列為應施檢項目，需有安全標章才可上市，呼籲家長慎選款式。

新北市法制局表示，這次共抽查8款嬰兒床，4款產品不符國家標準、7款商品標示不符產品規格；其中「dingbaby 多功能活動式嬰兒床」業者，宣稱產品為多功能嬰兒床，0至12歲皆可使用，經過SGS檢驗，該嬰兒床長度達900MM，看似屬於一般獨立嬰兒床，但穩定性、安全性都不足，僅能勉強作為「邊床」使用，否則嬰兒一轉身、站立，嬰兒床恐直接翻覆，後果不堪設想。

此外嬰兒床縫隙、孔洞過大，容易讓孩子手指伸入受傷，也是常見的不合格項目之一；至於商品標示不合格項目，包括產地未以中文標示、未標示原始製造商名稱與地址、適用年齡、床板厚度、製造年月及使用方法等。

新北市法制局指出，針對抽查不合格的產品，消保官已要求下架或改善，經濟部9月起將嬰兒床列為應施檢項目，需有安全標章才可上市，呼籲家長慎選款式。

身為孕婦的市議員江怡臻表示，新生兒睡眠時間長，幾乎24小時都待在嬰兒床內，且不少家長待孩子長大後，仍改作遊戲床使用，她將在6月中迎來第二胎，希望相關單位正視嬰兒床安全狀況，讓家長安心挑選、孩子平安長大。

靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴指出，1歲以下嬰兒死亡原因中，高達5成7在睡眠時意外窒息，嬰兒床安全檢驗過去缺乏規範，嬰兒爬出嬰兒床摔死、遭卡榫夾傷等意外層出不窮，呼籲相關單位正視嬰兒床規範。

(中時 )