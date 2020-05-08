新豐鄉新興路3日晚間發生一起交通事故，一名男性駕駛行經新興路、文昌路口要左轉時，與新興路直行的2機車騎士發生碰撞，導致機車騎士一死一傷，警方初判為駕駛未禮讓直行車，因此提醒用路人務必注意行車交通規則。

這起事故發生在3日晚間9點許，李姓男子開車要從新興路左轉文昌路，卻與2台自新興路北往南方向的機車發生碰撞，王姓機車騎士因腳部骨折送醫治療，謝姓騎士曾在送醫後仍傷重不治身亡。

新竹縣警察局統計，去年共有1446件交通事故肇是因未依規定讓車，初判上述一死一傷車禍，也為汽車駕駛未禮讓機車騎士，詳細原因仍待進一步鑑定。

新竹縣警察局交通隊長陳鴻德提醒，行駛到交岔路口時，轉彎讓嬰讓直行車先行；若在幹、支道上為閃燈號誌，閃黃燈時應減速通過路口，閃紅燈則應停車查看，無車再行。

此外，也應注意停讓標誌，「讓」應禮讓橫向來車先行，「停」應停車查看橫向無車再行。駕駛行駛在無標誌、標線、號誌路口時，少線道讓多線道、支線讓幹線，轉彎車讓直行車先行，若雙方均為直行車時，左方車要讓右方車先行，轉彎車駛入同一車道，右彎車應禮讓左彎車先行，勿因搶快而肇事。

(中時 )