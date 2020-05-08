LINE用戶已哭！2019年LINE預告過的聊天室分類功能，終於登場了！Android用戶更新後並且開啟這項功能，就可以將各類LINE訊息妥善自動分類，讓天天都要收到上千LINE訊息的你，可以更輕鬆找到重要訊息！

現在Android用戶更新到LINE Android 10.7.1 (含)以上，或直接更新到LINE最新版本，然後在LINE設定中的「LINE Lab」開啟這個隱藏版實驗功能，再回到聊天室列表，就會看到上面多出了一排聊天室分類！

「LINE Labs」中的功能，顧名思義，就是還在實驗性質，需要用戶自行手動啟用的功能，以藉此觀察用戶的使用情況，同時也收集意見回饋。目前「聊天室分類」功能只限定Android，iOS的部分目前還不確定也會有。

使用者如何啟用「聊天室分類」功能？請依循LINE(Android版本) 主頁 > 設定 > LINE Labs > 聊天室分類，將此功能打開。啟用後，不需要手動歸類，LINE訊息就會分成「全部」（所有的訊息都在裡面）、「好友」（一對一的訊息）、「群組」（群組、多人聊天的訊息）、以及「官方帳號」（官方帳號、系統通知的訊息）。

要提醒的是，目前聊天室分類功能還不完美。因為還在實驗階段，所以目前還無法「自訂」資料夾。不過LINE指出，如果用戶使用的情況非常踴躍，就有機會納入優化考量喔。請Android用戶盡情體驗！

(科技)